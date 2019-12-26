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Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным

, 14:40 | Анастасия Игонина Фото 165

Семья певицы и хоккеиста просуществовала три года.

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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta

Певица Пелагея сообщила о разводе. В браке с хоккеистом Иваном Телегиным артистка прожила три года.

О расставании с супругом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram. Пелагея подчеркнула, что совершенно не жалеет о времени, проведенном в браке, и надеется сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — цитирует слова певицы администратор ее официального аккаунта.

Instagram @pelageya_insta

Поклонники восприняли новость о разводе с огорчением. Многие отметили, что в последние месяцы у звезд российского шоу-бизнеса часто случаются расставания.

«Да блин!»

«Вот уж никогда бы не подумала! Нравилась ваша пара!»

«Вера в семью и счастье людей рушатся со скоростью звука!» — пишут расстроенные подписчики.

Пелагея и Иван были в браке с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двухлетняя дочь Пелагеи спела шлягер Александры Пахмутовой.

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