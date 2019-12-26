Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея сообщила о разводе. В браке с хоккеистом Иваном Телегиным артистка прожила три года.
О расставании с супругом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram. Пелагея подчеркнула, что совершенно не жалеет о времени, проведенном в браке, и надеется сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения.
«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — цитирует слова певицы администратор ее официального аккаунта.
Поклонники восприняли новость о разводе с огорчением. Многие отметили, что в последние месяцы у звезд российского шоу-бизнеса часто случаются расставания.
«Да блин!»
«Вот уж никогда бы не подумала! Нравилась ваша пара!»
«Вера в семью и счастье людей рушатся со скоростью звука!» — пишут расстроенные подписчики.
Пелагея и Иван были в браке с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что двухлетняя дочь Пелагеи спела шлягер Александры Пахмутовой.