Валуев считает, что у Джексона не было шансов выстоять под ударом Емельяненко

Бывший боксер, чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал итог поединка между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном. Бой, проходившей в рамках турнира Bellator 237 в Японии, завершился в первом же раунде нокаутом спортсмена из США. И, по мнению Валуева, шансов выстоять под таким ударом, у Джексона не было никаких.

«Пропустил американец удар — хороший, четкий, выверенный удар справа. У Федора они всегда были очень сильными. Он четко попал по челюсти. Там была победа без вариантов. Так вышло… Мы только рады, что так вышло!» — сказал Валуев в интервью НСН.

Он также предположил, что в рамках договора с Bellator Емельяненко и Джексон проведут еще пару боев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поединок в Токио бойцы проводили в день рождения своих дочерей. Куинтон Джексон беспокоился перед боем, как бы не огорчить своего ребенка.