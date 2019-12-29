Видео мощного нокаута от Емельяненко в поединке с Куинтоном Джексоном в Японии

В сети опубликовано видео мощного нокаута, которым Федор Емельяненко обеспечил себе победу в поединке с американцем Куинтоном Джексоном. Бой российской легенды смешанных единоборств и американского бойца прошел в рамках турнира Bellator в Японии.

Федор Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде и одержал стремительную победу. У 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Бой россиянина и американца состоялся в день рождения их дочерей. Перед поединком Куинтон Джексон очень переживал, что окажется побежденным в праздник своего ребенка.

«У меня есть очень большое желание победить, поскольку это день рождения моей дочери. Но у Федора такая же мотивация, потому это день рождения и его дочери тоже. Кто же ляжет в день рождения своего ребенка?» — задавался вопросом боец ММА.

Очевидно день рождения дочки американского спортсмена сегодня пройдет не очень весело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов.