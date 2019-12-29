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ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

, 19:26 | Нюра Незванова Срочная новость 284

У задержанных изъяты материалы, подтверждающие их намерения, сообщили в спецслужбе.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Kalashnikov Media, Maksim Konstantinov

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По информации агентства, задержанные собирались совершить террористические атаки в Северной столице в новогодние праздники. Для этого они выбирали места с массовым скоплением людей. Также сообщается, что у них изъяты материалы, подтверждающие их намерения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм», «Участие в деятельности террористической организации».

В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия.

Отмечается, что задержать подозреваемых удалось благодаря информации, предоставленной спецслужбами США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за информацию о терактах, готовящихся в России.

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