Путин поблагодарил Трампа за информацию о планируемых в России терактах

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что президенты РФ и США договорились продолжать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме этого, они обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес».

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, отмечается на сайте Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря Владимир Путин также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, они обсудили состоявшийся в Донбассе обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.