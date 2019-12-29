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Путин поблагодарил Трампа за информацию о планируемых в России терактах

, 19:29 | Игорь Рязов 108

Президент России позвонил американскому коллеге после разговора с Ангелой Меркель.

Фото: www.globallookpress.com / White House

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что президенты РФ и США договорились продолжать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме этого, они обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес».

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, отмечается на сайте Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря Владимир Путин также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, они обсудили состоявшийся в Донбассе обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.

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