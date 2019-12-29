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«Совсем чокнулась!»: Бледанс призналась, что иногда чувствует себя мужчиной

, 22:16 | Анастасия Игонина Фото 2 221

Актриса поделилась с фолловерами рассуждениями о женской доле, которая порой требует большого мужества.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс призналась, что иногда ощущает себя мужчиной. Откровением актриса поделилась на своей странице в Instagram.

По словам звезды, время от времени у нее появляется ощущение, что ее половые признаки — мужские. Также она поинтересовалась, знакомо ли это чувство ее поклонницам.

«Иногда мне кажется, что я с длинным писюном, а иногда, что дают по яйцам», — рассказала Эвелина.

Instagram @bledans

Свои рассуждения актриса сопроводила серией снимков в бордовом купальнике, первый из которых оказался весьма красноречивым. В кадре она позирует в бассейне на надувном пегасе. Эвелина Бледанс села на него задом наперед, обхватив ногами золотистый хвост.

Большинство подписчиц призналось, что периодически у них тоже складывается о себе такое впечатление. Однако некоторым фолловерам не понравилась затронутая тема.

«Это что за пошлые разговоры? От вас я этого не ожидала!»

«Совсем чокнулась!» — возмутились пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс поздравила Боярского с юбилеем в костюме медсестры.

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