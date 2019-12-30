  1. Пятый канал
  4. В Приморье приступили к чистке русла рек

В Приморье приступили к чистке русла рек

, 11:36 Эфирная новость 12

Таким образом в регионе уже начали готовиться к весенним наводнениям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Henry, P., 5-tv.ru

В Приморье уже начали готовиться к весенним наводнениям. Впервые в регионе решили действовать заранее, не дожидаясь разрушительных последствий от таяния снегов. Для этого чистят русла рек. Спецтехника проходит десятки километров, при этом не влияя на экосистему. Эти меры позволят защитить местные населенные пункты от затоплений во время весенних паводков, тайфунов и циклонов.

Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера оценил то, что уже сделано. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

11:44
Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов уйдет из спорта
11:36
В Приморье приступили к чистке русла рек
11:30
Предпринимателя в Петербурге обокрали на 12 миллионов рублей
11:24
Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
11:15
«Больно смотреть!» Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
11:06
Видео задержания россиян за попытку организации теракта в Петербурге

Сейчас читают

«Звезда она и есть звезда!» Валерия в откровенном наряде произвела фурор в сети
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]