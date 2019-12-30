В Приморье приступили к чистке русла рек

В Приморье уже начали готовиться к весенним наводнениям. Впервые в регионе решили действовать заранее, не дожидаясь разрушительных последствий от таяния снегов. Для этого чистят русла рек. Спецтехника проходит десятки километров, при этом не влияя на экосистему. Эти меры позволят защитить местные населенные пункты от затоплений во время весенних паводков, тайфунов и циклонов.

Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера оценил то, что уже сделано. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области.