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Названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области

, 15:08 Эфирная новость 49

Их озвучил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на совещании по итогам поездки в Тулун и Нижнеудинск.

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Фото, видео: ТАСС / "Иркутск сегодня", 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 119

Последствия разрушительного паводка в Иркутской области полностью ликвидируют лишь к осени 2022 года. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. Исполняющий обязанности губернатора провел совещание по итогам поездки в Тулун и Нижнеудинск — города, которые сильнее всего пострадали от большой воды.

Обязательства по возведению жилья, а также восстановлению инфраструктуры — это первый этап программы. И он должен завершиться уже в следующем году, 1 августа. Как заявил Кобзев, для тех, кто будет затягивать процесс, предусмотрены серьезные штрафы.

«В пострадавших населенных пунктах работа по восстановлению инфраструктуры ведется с отставанием от изначально запланированных сроков. Наблюдается формальный подход к решению проблем людей, особенно в отдаленных населенных пунктах», — сказал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Его жертвами стали 26 человек. За время паводка было подтоплено 11 тысяч жилых домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника.

Тема:
Паводок в Иркутской области 119
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