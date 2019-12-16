Названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Последствия разрушительного паводка в Иркутской области полностью ликвидируют лишь к осени 2022 года. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. Исполняющий обязанности губернатора провел совещание по итогам поездки в Тулун и Нижнеудинск — города, которые сильнее всего пострадали от большой воды.

Обязательства по возведению жилья, а также восстановлению инфраструктуры — это первый этап программы. И он должен завершиться уже в следующем году, 1 августа. Как заявил Кобзев, для тех, кто будет затягивать процесс, предусмотрены серьезные штрафы.

«В пострадавших населенных пунктах работа по восстановлению инфраструктуры ведется с отставанием от изначально запланированных сроков. Наблюдается формальный подход к решению проблем людей, особенно в отдаленных населенных пунктах», — сказал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Его жертвами стали 26 человек. За время паводка было подтоплено 11 тысяч жилых домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника.