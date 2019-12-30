Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате

В качестве возможных причин авиакатастрофы с самолетом Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air в Алма-Ате следователи рассматривают человеческий фактор, поломку техники и работу службы навигации. Об этом сообщил глава МВД Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев.

«В настоящее время рассматривается три версии. Первая — ошибка экипажа. Второе — возможность технической неисправности самого борта. Третье — работа навигационных служб», — цитирует «Интерфакс» Тургумбаева.

В настоящий момент следственная группа осматривает место катастрофы, производится демонтаж рухнувшего самолета. Воздушное судно транспортируют на территорию аэропорта, где будет проведен его детальный осмотр.

Бортовые самописцы потерпевшего крушение Fokker-100 переданы в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аэропорт Алма-Аты обнародовал поминутную хронологию крушения самолета Bek Air.