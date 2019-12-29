Аэропорт Алма-Аты обнародовал поминутную хронологию крушения самолета Bek Air

Аэропорт Алма-Аты обнародовал поминутную хронологию крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air. Авиакатастрофа произошла 28 декабря. Данные опубликованы в официальном Facebook-аккаунте воздушной гавани.

Лайнер совершил вылет из аэропорта в 07:21 по местному времени. В 07:22 самолет уже пропал с радаров. Буквально через две минуты после этого была объявлена тревога для аварийно-спасательной команды аэропорта.

Эвакуация пассажиров началась в 07:36, когда на место крушения прибыл первый пожарно-спасательный расчет Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП) аэропорта.

07:38 — на место прибывает полный состав СПАСОП, эвакуация пассажиров продолжается.

07:39 –запрашиваются дополнительные силы медучреждений Алма-Аты.

07:42 — на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

08:10 — в терминал с места авиакатастрофы эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

«Всего в первые минуты после ЧП на место прибыли: 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта», — сообщили в воздушной гавани.

Самолет Fokker-100 во время взлета потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. В это время на борту находилось 98 человек, 12 из них скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД Казахстана назвали основные версии крушения самолета Fokker-100.