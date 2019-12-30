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Анна Михалкова рассказала, как проводит время с детьми

, 16:21 | Мия Субботина Фото 24

Актриса призналась, что сейчас читает дочке «Гарри Поттера».

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Фото, видео: Instagram @anikiti4na

Российская актриса театра и кино Анна Михалкова поделилась трогательным снимком с шестилетней дочерью Лидой в своем Instagram-профиле. Она рассказала, что каждый вечер старается проводить время с детьми. Артистка призналась, что читает им книги вслух, но сейчас ее единственная слушательница младшая дочь, поскольку старшие дети постоянно в делах. На новом фото Михалкова в цветном свитере лежит рядом с подросшей наследницей.

«Со всеми своими детьми, я каждый вечер, если только не работаю допоздна, читаю вслух книжки. Сейчас мы с Лидой читаем Гарри Поттера, до этого с огромным удовольствием прочитали „Мадикен и Пимс из Юнибаккена“ Астрид Линдгрен», — написала знаменитость.

Instagram @anikiti4na

Многие подписчики звезды умились такому кадру. Некоторые из них признались, что тоже читают своим детям книги.

«Какие хорошие»;

«Как дочка подросла»;

«Как у вас только хватает времени и сил»;

«Вы такая красивая, я бы тоже послушала книгу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать Анны Михалковой прислала ей ссылку на фотошоп.

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