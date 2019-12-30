  1. Пятый канал
  4. «Выдает себя за певца»: Лещенко встал на сторону Шатунова в конфликте с Разиным

«Выдает себя за певца»: Лещенко встал на сторону Шатунова в конфликте с Разиным

, 16:08 | Ниса Мурзанаева Видео 671

Продюсер «Ласкового мая» написал сразу несколько негодующих постов в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /Anatoly Lomohov, /Viktor Chernov

Недавно в студии Андрея Малахова показали фрагмент выступления Андрея Разина с песней «Седая ночь». Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов утверждает, что продюсер пел под его фонограмму. На съемках ток-шоу также побывал 77-летний певец Лев Лещенко. Народный артист поделился впечатлениями от происходящего на передаче.

«Даже не хочу в это встревать, это не мой уровень. Я считаю, что Разин неправ. Весь успех „Ласкового мая“ был связан с Юрой Шатуновым. Разин — администратор, который никогда особо и не пел. Он просто сейчас выдает себя за певца, но это же не так», — цитирует слова исполнителя Nation News.

После эфира у Андрея Малахова продюсер «Ласкового мая» буквально взорвал Instagram огромным количеством резких публикаций. Андрей Разин назвал ток-шоу Малахова «провокационной, предательской» передачей. Юрия Шатунова продюсер обвинил в том, что тот «никогда не учился и писать не мог». И даже Николаю Баскову, присутствовавшему на съемках, тоже досталось.

«Больше всего меня возмутил Басков. Негодяй! Вспомни, как ты появился в Москве. Если бы не мой директор, так бы и сидел у Большого театра. А ты его потом предал и угробил!» — написал в соцсети возмущенный Разин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая».

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

16:27
В центре Берлина звучат выстрелы, стянуты наряды полиции
16:21
Анна Михалкова рассказала, как проводит время с детьми
16:15
Уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
16:08
«Выдает себя за певца»: Лещенко встал на сторону Шатунова в конфликте с Разиным
15:59
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путиным глав Украины и Грузии
15:50
Видео: на МКС нарядили новогоднюю елку

Сейчас читают

Кто разбогатеет в 2020 году: нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения
Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]