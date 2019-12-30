«Выдает себя за певца»: Лещенко встал на сторону Шатунова в конфликте с Разиным

Недавно в студии Андрея Малахова показали фрагмент выступления Андрея Разина с песней «Седая ночь». Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов утверждает, что продюсер пел под его фонограмму. На съемках ток-шоу также побывал 77-летний певец Лев Лещенко. Народный артист поделился впечатлениями от происходящего на передаче.

«Даже не хочу в это встревать, это не мой уровень. Я считаю, что Разин неправ. Весь успех „Ласкового мая“ был связан с Юрой Шатуновым. Разин — администратор, который никогда особо и не пел. Он просто сейчас выдает себя за певца, но это же не так», — цитирует слова исполнителя Nation News.

После эфира у Андрея Малахова продюсер «Ласкового мая» буквально взорвал Instagram огромным количеством резких публикаций. Андрей Разин назвал ток-шоу Малахова «провокационной, предательской» передачей. Юрия Шатунова продюсер обвинил в том, что тот «никогда не учился и писать не мог». И даже Николаю Баскову, присутствовавшему на съемках, тоже досталось.

«Больше всего меня возмутил Басков. Негодяй! Вспомни, как ты появился в Москве. Если бы не мой директор, так бы и сидел у Большого театра. А ты его потом предал и угробил!» — написал в соцсети возмущенный Разин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая».