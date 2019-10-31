Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»

Юрий Шатунов обратился в суд с иском в отношении компании «Честная музыка», заявляющей себя правообладателем треков «Ласкового мая».

В столичный Арбитражный суд иск поступил 29 октября. Ответчиком выступает представитель ООО «Честная музыка» Руслан Филатов. Пока суть спора в карточке дела не отображается.

Kad.arbitr.ru

В августе этого года продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин публично заявил о том, что Юрий Шатунов отказался выступать с такими хитами, как «Белые розы», «Седая ночь» и другими. Разин утверждал, что «Честная музыка» предложила заключить певцу контракт, по которому он бы мог исполнять старые песни. Однако Шатунов пренебрег предложением.

Теперь Юрий Шатунов усомнился в наличии у «Честной музыки» авторских прав на треки, пишет РИА Новости. В связи с чем артист подал иск в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая».