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Видео: на МКС нарядили новогоднюю елку

, 15:50 | Мия Субботина Видео 23

В социальной сети опубликовали ролик с летящей через модуль лесной красавицей.

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Фото, видео: Instagram @Roscosmos

Экипаж МКС нарядил елку и подготовился к встрече Нового года. Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в Facebook.

На ролике видно прикрепленный к стене МКС плакат с украшенной елкой и летящей через модуль маленькой лесной красавицей. На стене также располагается сетка с мандаринами и игрушечный Дед Мороз.

«Экипаж Международной космической станции уже нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!» — говорится в посте.

Сейчас на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано, сообщает РИА Новости.

Недавно, космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» для праздничного новогоднего стола доставил космонавтам различные продукты: оливки и маслины, орехи, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие фрукты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астронавт НАСА побила рекорд по длительности космического полета среди женщин.

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