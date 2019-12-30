Жена внука Аллы Пугачевой оделась не по погоде

22-летняя Алена Краснова приняла участие в импровизированной стилизованной фотосессии. Новые фотографии со съемки девушка показала в своем личном блоге в Instagram.

Краснова надела пиджак-оверсайз на темный топ, который демонстрирует слегка оголенный живот. Брюки с высокой посадкой подчеркивали стройную фигуру и осиную талию модели. Глаза инста-блогер скрыла за темными очками. Алена не стала скрывать, что для нее такие костюмы — это неотъемлемая и универсальная часть гардероба.

«Такие костюмы вообще моя слабость, половину гардероба точно занимают. А все потому что для меня универсальнее нет ничего!» — пишет невестка Кристины Орбакайте.

Instagram @alenaakrasnova

Поклонники жены Никиты Преснякова не стали скрывать, что девушка прекрасна в любом образе, но на месте Красновой они от примерки подобных костюмов воздержались бы.

«Вы, Алена, поправились, но вам хорошо так»;

«Намного не по фигуре, костюм делает вас большой. Не очень если честно, вас обожаю, костюм нет, если только приталенный»;

«Немного большой. Многие дизайнеры боятся подогнать под модель. Большая ошибка, но вы супер профессиональная», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Краснова выложила чувственные фото с мужем.