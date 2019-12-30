Колокольня взорвалась во время праздника, в Каталонии, пострадали 14 человек

Не менее 14 человек ранены в результате взрыва пороха на колокольне во время праздника в городе Сентельес в Каталонии. Момент взрыва, который произошел около полудня, попал на видео и распространился в соцсетях. На кадрах видно, как посреди всеобщего веселья на городской площади на колокольне вдруг раздается взрыв и начинает валить густой дым.

Как сообщил местный департамент здравоохранения, у всех пострадавших ожоги разной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Чтобы доставить их в больницы были задействованы два медицинских вертолета и десять карет скорой помощи. С родственниками пострадавших работают психологи.

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Как пишет elPeriodico, во время традиционного праздника в честь святого покровителя Санта-Колома местные жители выбирают в окрестностях самую красивую сосну и торжественно вносят ее в церковь в сопровождении вооруженных ружьями и мушкетами «солдат». Предположительно, неосторожное обращение с порохом, заготовленный для традиционных в этих случаях стрельб, и стало причиной трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о перестрелке в церкви города Уайт-Сеттлмент в США, там погибли три человека, включая самого напавшего.