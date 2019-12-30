  1. Пятый канал
  4. Колокольня взорвалась во время праздника, в Каталонии, пострадали 14 человек

Колокольня взорвалась во время праздника, в Каталонии, пострадали 14 человек

, 20:04 | Светлана Александрова Видео 31

Момент взрыва на городской площади Сентельеса попал на видео.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @moreno_aleix, @arnau_martinez

Не менее 14 человек ранены в результате взрыва пороха на колокольне во время праздника в городе Сентельес в Каталонии. Момент взрыва, который произошел около полудня, попал на видео и распространился в соцсетях. На кадрах видно, как посреди всеобщего веселья на городской площади на колокольне вдруг раздается взрыв и начинает валить густой дым.

Как сообщил местный департамент здравоохранения, у всех пострадавших ожоги разной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Чтобы доставить их в больницы были задействованы два медицинских вертолета и десять карет скорой помощи. С родственниками пострадавших работают психологи.

Twitter @arnau_martinez

Как пишет elPeriodico, во время традиционного праздника в честь святого покровителя Санта-Колома местные жители выбирают в окрестностях самую красивую сосну и торжественно вносят ее в церковь в сопровождении вооруженных ружьями и мушкетами «солдат». Предположительно, неосторожное обращение с порохом, заготовленный для традиционных в этих случаях стрельб, и стало причиной трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о перестрелке в церкви города Уайт-Сеттлмент в США, там погибли три человека, включая самого напавшего.

Колокольня взорвалась во время праздника, в Каталонии, пострадали 14 человек

1/2

Twitter @semgencat

2/2

Twitter @semgencat

Читайте также

+5° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

20:59
Андрей Разин резко ответил Льву Лещенко, назвавшего его администратором
20:47
Александр Беглов исполнил мечты троих детей с елки желаний в Кремле
20:36
Четыре человека пострадали при опрокидывании трамвая на севере Москвы
20:31
Газ взорвался на заправке в Челябинской области — видео
20:20
Обнаженная Светлана Лобода оседлала единорога в новом клипе
20:04
Колокольня взорвалась во время праздника, в Каталонии, пострадали 14 человек

Сейчас читают

Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным
Кто разбогатеет в 2020 году: нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]