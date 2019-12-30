  1. Пятый канал
  4. Шокирующие кадры: Перестрелка в церкви в американском Уайт-Сеттлменте

Шокирующие кадры: Перестрелка в церкви в американском Уайт-Сеттлменте

, 7:56 | Василий Заика Внимание: шокирующие кадры! 50

В результате нападения неизвестного погибли два охранника. Злоумышленник ликвидирован.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / XinHua, Twitter @OculusInt

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в здании церкви в США. Инцидент произошел вечером 29 декабря в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас, сообщает CNN.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как во время проповеди один из посетителей выхватывает ружье и поочередно стреляет в двух сотрудников службы безопасности. Охранники, получив ранения, падают. Стрелка в считанные секунды ликвидировал секьюрити, подоспевший на помощь коллегам. Впоследствии от полученных ранений оба охранника церкви скончались.

Федеральное бюро расследования в интересах следствия не раскрывает личность злоумышленника, а также его мотивы. Власти штата Техас отметили, что благодаря действиям сотрудников службы безопасности церкви большего количества жертв удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы во время съемок клипа в США.

Читайте также

ТОП-5 самых жутких и резонансных убийств 2019 года

Тело девушки, прикованной к кровати наручниками для ролевых игр, обнаружили в отеле
+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

8:51
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
8:42
Раздетый малыш выпал из окна дома в Подмосковье и остался жив
8:27
Фото с места аварии пассажирского автобуса, опрокинувшегося на трассе под Псковом
8:25
«Чистый бриллиант»: Виктория Боня в элегантном образе очаровала фанатов
8:16
Видео: Давид Манукян покорил Ольгу Бузову, прикинувшись немым
8:07
Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате

Сейчас читают

Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам
«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]