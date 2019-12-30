Шокирующие кадры: Перестрелка в церкви в американском Уайт-Сеттлменте

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в здании церкви в США. Инцидент произошел вечером 29 декабря в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас, сообщает CNN.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как во время проповеди один из посетителей выхватывает ружье и поочередно стреляет в двух сотрудников службы безопасности. Охранники, получив ранения, падают. Стрелка в считанные секунды ликвидировал секьюрити, подоспевший на помощь коллегам. Впоследствии от полученных ранений оба охранника церкви скончались.

Федеральное бюро расследования в интересах следствия не раскрывает личность злоумышленника, а также его мотивы. Власти штата Техас отметили, что благодаря действиям сотрудников службы безопасности церкви большего количества жертв удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы во время съемок клипа в США.