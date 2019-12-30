Лариса Гузеева показала приготовление любимого новогоднего блюда

Заслуженная артистка РФ, телеведущая Лариса Гузеева показала поклонникам настоящий мастер-класс по приготовлению праздничного блюда. Глядя на кадры процесса запекания каре ягненка в духовке, даже сытый человек захочет его попробовать.

По словам 60-летней артистки, ничего сложного в этом блюде нет. Помимо мяса на кости, она положила в ту же емкость батат — сладкий картофель, репчатый лук, перец чили и чернослив. Эти ингридиенты нужно крупно нарезать и запекать все вместе около двух часов.

Несмотря на канун Нового года, у Ларисы не такое уж праздничное настроение.

«Я решила не ждать никакого Нового года. Ну с чего вдруг? Сегодня у меня тоже выходной, поэтому делаю такой красный завтрак. В общем, чтобы не было тоски, этой проклятой тоски. Да, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь…», — поделилась она.

Гузеева добавила, что не будет делать традиционные новогодние салаты, а будет есть их в гостях.

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся» также рассказала, почему у нее на обеденном столе стоит такая скромная елка.

«Смотрите, какая у меня елочка под названием несчастная. Это мне подарили девочки с работы много лет назад. Она 1970-х годов. Елочки для бедных, тогда были такие. Представляете, кошмар. В общем я стараюсь», — пояснила артистка.

Старший сын Гузеевой Георгий недавно женился, а 19-летняя дочь Ольга поглощена учебой.

Артистка не впервые делится кулинарными рецептами, в том числе диетическими, и делится результатами своего похудения.