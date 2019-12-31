День памяти Симеона Верхотурского: что нужно успеть в последний день 2019 года

Православные верующие 31 декабря вспоминают праведного Симеона Верхотурского, который в начале XVII века отрекся от своего дворянского происхождения и странствовал по Сибири, укрепляя веру у местных жителей.

Он много помогал крестьянам, показывая пример нестяжательства и смирения. В частности, Симеон хорошо умел шить шубы и, обходя села, выполнял эту работу, не принимая за это никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал, праведный Симеон оставлял ее незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он лишь молился о своих обидчиках.

Чаще всего он посещал деревянную церковь в селе Меркушинское недалеко от города Верхотурье (ныне — в Свердловской области). Симеон убеждал своих собеседников, что в каждом живом существе присутствует Господь.

Он скончался в 1642 году и был погребен на Меркушинском погосте, а спустя полвека от его мощей стали совершаться многочисленные исцеления. В 1704 году по благословению митрополита Тобольского Филофея было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона в Верхотурский монастырь, который и спустя века остается местом паломничества верующих.

Что нельзя делать в этот день:

Крайне не рекомендуется встречать Новый год с долгами, не стоит предстоящей ночью мыть, стирать, делать уборку. Нельзя выносить мусор, пришивать пуговицы, ремонтировать обувь.

Что нужно сделать в день:

В предновогодней суете не стоит забывать про чистоту своих мыслей и поступков. Как известно, то, о чем человек думает, в той или иной мере реализуется. В Новый год нужно вступать с ясным планом действий.

Приметы:

Декабрь старый год кончает, новому дорожку новым счастьем стелет.

Снег перестал скрипеть под ногами и осел — к продолжительной оттепели.

Сновидения: вещие и пророческие, сбываются очень быстро.

Зачатие: удачное время. Люди, которые были зачаты в этот день, будут здоровыми, сильными и жизнерадостными.

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