Собянин: завершено благоустройство четырех набережных в районе Хамовники

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

С 2011 года в столице привели в порядок уже более 117 километров береговой линии.

Завершено благоустройство четырех набережных в Москве

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Москвы обновили Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

В этом году на участках заменили асфальтовое покрытие, обновили освещение, установили навигационные стелы и современные остановочные павильоны. Вдоль Москвы-реки появились дополнительные места для отдыха: лавочки и газоны.

Программа комплексного обновления столичных набережных стартовала около десяти лет назад. Первой в новом формате привели в порядок Фрунзенскую набережную. Там расширили тротуары, оборудовали велодорожку, убрали провода под землю и добавили зеленые насаждения.

Затем работы прошли на Ростовской, Новодевичьей и Пречистенской набережных. Вместе с другими благоустроенными участками они вошли в 19-километровый пешеходный маршрут от улицы Таганской до Москва-Сити.

Собянин отметил, что эти места востребованы у горожан для прогулок, отдыха и занятий спортом. Вдоль маршрута расположены и известные городские объекты, в том числе «Лужники».

Кроме того, в прошлом году в столице обновили Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. Они вошли в единый прогулочный маршрут длиной 11,4 километра. Всего с 2011 года в Москве благоустроили более 117 километров набережных, отметил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве в 2027–2029 годах планируют построить около 900 объектов. На программу развития в 2027 году предусмотрено почти 2,9 триллиона рублей.

В частности, за три года власти намерены завершить строительство, реконструкцию и реставрацию 257 объектов социальной инфраструктуры. Среди них 150 образовательных учреждений, 49 спортивных объектов, 29 медицинских организаций и 28 объектов культуры.

Кроме того, город продолжит реконструкцию действующих школ и медицинских стационаров. Адресную инвестиционную программу Москвы впервые утвердили сразу на шесть лет — с 2026 по 2031 год. По словам Собянина, это позволит планировать сроки создания транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Нюша рассказала о состоянии сестры после пожара
16:22
Судьба рубля решится в Абу-Даби? Что ждет доллар к середине ноября
16:15
Для суда больна, для развлечений здорова? Лерчек снова удивила публику
16:11
Патрушеву представили российские разработки для защиты морских объектов
16:08
«Превратилась в котика»: ученые нашли необычный силуэт на Солнце
16:01
Горло заросло волосами: московские врачи столкнулись с редким осложнением

Сейчас читают

Киевский режим на грани безумия: дана команда отлавливать на фронт работников ВПК
Кого в 2027 году ждет «тринадцатая пенсия»
Присела так, что все рассмотрели: Муцениеце показала тренировку после родов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео