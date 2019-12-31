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Предсказавшая смерть Кеннеди медиум предрекла конец света в 2020 году

, 3:56 | Анастасия Игонина 39

Ясновидящая Джин Диксон считала, что в 2020 году на землю придут Сатана и Антихрист.

Фото: www.globallookpress.com © Ondrej Deml

Экстрасенс, предсказавшая смерть 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году, предвидела и наступление конца света. По мнению ясновидящей Джин Диксон, Армагеддон ждет планету уже в 2020 году, сообщает издание Unilad.

Медиум ушла из жизни еще в 1997 году в возрасте 93 лет, однако некоторые ее пророчества до сих пор вызывают бурную реакцию в обществе. Так, весьма пугающе звучит прогноз Диксон о конце света, который должен произойти в наступающем году. По ее версии, «Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком».

Ясновидящая прославилась после того, как в 1956 году предсказала, что на выборах в США 1960 года к власти придет президент-демократ, который простится с жизнью во время работы — так и произошло с Джоном Кеннеди.

Однако ей же принадлежит большое число так и не сбывшихся пророчеств — например, Диксон была уверена, что рак удастся победить в 1967 году, а первый Армагеддон она предрекала еще в 1962-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уфологи предрекли смерть землян от последствий взрыва Нибиру.

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