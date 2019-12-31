  1. Пятый канал
  4. Глава «Газпрома» рассказал о подписании контракта на транзит газа с Украиной

Глава «Газпрома» рассказал о подписании контракта на транзит газа с Украиной

, 7:08 Эфирная новость 31

Пакет документов, обеспечивающих транзит газа с 1 января 2020 года, подписали Россия и Украина. Договоренности были достигнуты в результате пятидневных переговоров, которые проходили в Вене.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Россия и Украина этой ночью подписали соглашение по транзиту газа в Европу через территорию Незалежной. И оно уже вступило в силу.

Напряженные переговоры проходили в Вене и длились целых пять дней. Стороны тщательно выверяли буквально каждый пункт в пакете документов. Он обеспечивает поставки голубого топлива в течение пяти лет.

Предполагается, что Киев получит за это время около семи миллиардов долларов. При этом, «Нафтогаз», как организатор, берет на себя ответственность за все возможные риски. Кроме того, обе компании отзывают все судебные иски друг против друга, по которым еще не вынесены решения.

«Подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Договор о транзите впервые заключен по системе «качай или плати». Это выгодно и нашей стране, и Украине. Убытков ни одна из сторон не понесет, даже если европейцы откажутся покупать объемы топлива, прописанные в контракте. Так, в первый год Россия поставит 65 миллиардов кубометров газа, а в остальные — по 40 миллиардов кубов ежегодно.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Последние новости

7:36
Видео: Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали перед Новым годом
7:29
«В эфире двинем»: Сюткин пообещал отомстить Шнурову за колкость в свой адрес
7:22
Кремль начал публиковать самые лучшие снимки Путина за 20 лет у власти
7:15
Собчак едва не забыла внести брак с Богомоловым в список важных событий года
7:08
Глава «Газпрома» рассказал о подписании контракта на транзит газа с Украиной
7:01
Прогноз погоды на Новый год и праздничные дни для всех регионов страны

Сейчас читают

Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
«Они небалованные у меня!» Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]