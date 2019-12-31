Глава «Газпрома» рассказал о подписании контракта на транзит газа с Украиной

Россия и Украина этой ночью подписали соглашение по транзиту газа в Европу через территорию Незалежной. И оно уже вступило в силу.

Напряженные переговоры проходили в Вене и длились целых пять дней. Стороны тщательно выверяли буквально каждый пункт в пакете документов. Он обеспечивает поставки голубого топлива в течение пяти лет.

Предполагается, что Киев получит за это время около семи миллиардов долларов. При этом, «Нафтогаз», как организатор, берет на себя ответственность за все возможные риски. Кроме того, обе компании отзывают все судебные иски друг против друга, по которым еще не вынесены решения.

«Подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Договор о транзите впервые заключен по системе «качай или плати». Это выгодно и нашей стране, и Украине. Убытков ни одна из сторон не понесет, даже если европейцы откажутся покупать объемы топлива, прописанные в контракте. Так, в первый год Россия поставит 65 миллиардов кубометров газа, а в остальные — по 40 миллиардов кубов ежегодно.