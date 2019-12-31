Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа

Россия и Незалежная подписали пакет документов по транзиту газа в Европу. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова главы российской компании «Газпром» Алексея Миллера.

По его словам, договоренности между двумя государствами по голубому топливу приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа после 31 декабря 2019 года.

«Газпром» подтвердил, что является ответственным поставщиком газа в Европу и надежным партнером», — сказал Алексей Миллер.

Двусторонние переговоры в австрийской столице об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Незалежной проходили на протяжении пяти дней. Сегодня были приняты окончательные решения, а также достигнуты финальные договоренности.

Тем временем на своей страничке в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт на транзит газа из России по принципу «качай или плати».

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу „качай или плати“ на пять лет, является неординарным событием в таких условиях», — отметил Витренко на своей странице в соцсети.

По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 30 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.