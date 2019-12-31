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Два выходных и 15 раз Новый год: как проводят праздники космонавты на МКС

, 12:18 Эфирная новость 23

Накануне российский экипаж летающей елкой поздравил всех с наступающим 2020 годом.

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Фото, видео: day.az, 5-tv.ru

Российский экипаж МКС получит целых два выходных во время новогодних праздников. Космонавты будут отдыхать 1 и 7 января.

Как рассказали в пресс-службе «Роскосмоса», экипажи имеют право добавить к рабочим будням пару выходных в честь национальных праздников. Для россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, несущих трудовую вахту на станции, таким днем станет Рождество.

Накануне наши космонавты поздравили страну с Новым годом. Кстати, на орбите этот праздник можно отметить 15 раз — пока международная космическая станция пересекает разные часовые пояса.

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