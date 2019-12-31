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Прощай, WhatsApp: куда исчезнет сервис 31 декабря

, 13:59 | Ниса Мурзанаева Видео 439

Мессенджера лишатся владельцы устройств с устаревшими операционными системами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jaap Arriens, / Yoshio Tsunoda, /via www.imago-images.de, /Aloisio Mauricio, /Marius Bulling, via www.imago-im

Сервис WhatsApp перестанет работать на всех телефонах, работающих на базе Windows Phone с 31 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

Популярный мессенджер ежегодно отказывается от поддержки мобильных устройств на базе устаревших операционных систем (ОС), из-за того, что последние «не обладают достаточным потенциалом» для внедрения инноваций.

В 2020 году WhatsApp также перестанет работать на устаревших гаджетах с Android и iOS. Пользоваться сервисом не смогут владельцы устройств с Android 2.3.7 и старше, а также с iOS 8 и старше.

«Это было непростое решение, но оно было правильным, если мы хотим обеспечить людей лучшими способами коммуникаций с друзьями, семьей и любимыми с помощью WhatsApp», —сказали в пресс-центре WhatsApp.

В сети новость об исчезновении мессенджера вызвала бурю критики. Пользователи всерьез обеспокоены тем, что не смогут приобрести новое устройство, а значит, останутся без одного из самых популярных сервисов для общения.

«У меня iPhone 4, и WhatsApp прислал мне сообщение о том, что через месяц он отключится. Почему? А что, если у меня нет денег на новый телефон? Несправедливо!» — написала в Twitter возмущенная юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатели мессенджера WhatsApp тестируют функцию автоматического удаления сообщений.

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