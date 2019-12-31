Путин и Зеленский обменялись поздравлениями с наступающими праздниками

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор накануне Нового года. Об этом сообщает офис президента Украины.

Президенты России и Украины в ходе беседы обсудили итоги нового договора по транзиту газа и договорились о немедленном переходе к согласованию списков по обмену удерживаемых лиц.

Также стороны выразили надежду на полное прекращение огня на линии разграничения в Донбассе в ближайшее время.

В свою очередь в Кремле сообщили, что в ходе беседы была подчеркнута важность «заключенной накануне „пакетной“ сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины». Кроме того была акцентирована необходимость последовательного выполнения комплекса мер согласно «минским соглашениям».

«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», — говорится в сообщении Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря состоялся первый за последние два года обмен пленными между Луганском, Донецком и Киевом. Предварительная формула составила «124 на 76».