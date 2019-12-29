Формула обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом составила «124 на 76»

Процедура обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса завершена. По предварительной информации, ЛНР и ДНР получили 124 человека, а отдали 76.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецк передал Киеву 51 пленного. Представитель ЛНР Ольга Кобцева говорила, что Луганск передал 25 человек. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил эти данные.

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории», — говорится в Telegram-канале офиса Зеленского.

Омбудсмен ДНР также сказала, что в республику с территории Украины вернулись 61 человек. Представитель ЛНР ранее сказала о возвращении 63 соотечественников. Итого: в самопровозглашенные республики вернулись 124 человека.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря состоялся первый обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса за последние два года. Процедура прошла на линии соприкосновения под Горловкой.