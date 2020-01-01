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«Нервы, эмоции, признание»: Кристина Асмус подвела итоги 2019-го

, 10:16 | Валентин Черников Фото 190

Актриса выложила в Instagram забавные фото из ушедшего года.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Итоги минувшего года подвела Кристина Асмус. Актриса опубликовала в Instagram подборку фотографий, которые сохранили фрагменты этого периода.

На одной из них звезда запечатлена с мужем Гариком Харламовым и пятилетней дочерью Настей. На другой стоит в окружении коллег по съемочной площадке сериала «Интерны». Вспомнила знаменитость и яркие моменты с отдыха, и фильм «Текст», где она сыграла на данный момент самую скандальную роль в своей карьере. На заглавном снимке девушка скорчила забавную рожицу.

«2019, спасибо! Было ……. (отлично — Прим.ред.), идем дальше!», — написала Асмус.

Instagram @asmuskristina

Поклонники откликнулись на пост поздравлениями с Новым годом и всяческими пожеланиями.

«Ты ……. (обалденная — Прим. ред.), так продолжай, Гарик и доча — вы супер-семья!»

«Мощный и насыщенный год выдался! Нервы, эмоции, признание…»

«Такая разная»;

«Дорогая, с новым годом! У нас большие планы и цели»;

«Творческих успехов!»

«Кристиночка, желаю счастья, любви, исполнения всех желаний», — ответили фоллверы.

Ранее 5-tv.ru писал, что пикантная сцена из фильма «Текст» с Кристиной Асмус попала в ТОП-7 самых громких светских скандалов 2019 года.

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