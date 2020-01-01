ТОП-7 самых громких светских скандалов 2019 года

На исходе 2019-года портал «7Дней.ru» решил вспомнить события, заставившие шоу-бизнес вздрогнуть: свадьба Собчак и Богомолова, скандал вокруг фильма «Текст» и многое другое.

Максим Фадеев и участники его лейбла

Известного продюсера в уходящем году преследовала целая череда громких скандалов. Сначала бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова в шоу Ирины Шихман публично обвинила экс-наставника в романтической связи с певицей Ольгой Серябкиной.

Спустя несколько месяцев певица Наргиз разорвала с ним контракт и объявила, что продюсерский центр Malfa препятствует ее гастрольной деятельности и приписывает ей пагубные зависимости. Еще один артист лейбла Олег Майами ошеломил публику, грязно оскорбив Фадеева. После упреков в свой адрес композитор решил разорвать контракты со всеми артистами своего лейбла.

«Я пришел к выводу, что я хочу реструктуризировать компанию. Я понял, что это должна быть не компания масс-маркет (у нас было около 30 артистов), а это будет очень маленькая компания, очень емкая, с ограниченным количеством входов. Это будет абсолютно эксклюзивная компания, не масс-маркет, мы будем предлагать одного-двух артистов в год», — написал продюсер.

Instagram @fadeevmaxim

Пикантная сцена в фильме «Текст» с Кристиной Асмус

После выхода фильма «Текст» Кристине Асмус сильно досталось от хейтеров. Зрителей возмутила постельная сцена в картине, где актриса появляется полностью обнаженной с Иваном Янковским. Они напомнили артистке, что она мать и жена и такое поведение даже в кадре ей не положено. Досталось и Гарику Харламову, которого спросили, как мог он допустить, чтобы возлюбленная снялась в подобной сцене. Однако он встал на защиту жены и прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram.

«Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса „что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“, или „что думал муж Шэрон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил совокупляться весь фильм с Майклом Дугласом?“, или „как Брэд Питт позволял это делать Джоли в ряде картин?“. Как это позволяли делать Монике Беллуччи, Эмилии Кларк? Тут можно бесконечно перечислять. Это кино! В фильме „Текст“ нет моей жены, там история совсем о других людях. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача, и она была исполнена блистательно!» — написал артист.

Instagram @asmuskristina

Пьяный концерт Димы Билана в Самаре

Певец Дима Билан стал героем скандала на дне города в Самаре. Перед выходом на сцену он позволил себе выпить лишнего, чем очень расстроил фанатов. По словам очевидцев, артист всегда с большим уважением относился к своей публике, но в этот раз вел себя на сцене очень странно.

Гости праздника были возмущены происходящем и написали петицию с требованием извинений. Билан признал свою вину и публично извинился за то, что был откровенно пьян во время концерта. Он также дал повторный концерт в Самаре и подарил городскому детскому центру творчества инклюзивную площадку и дорогостоящие медикаменты.

Instagram @bilanofficial

Загадочное отравление Бари Алибасова

В начале лета музыкант Бари Алибасов попал в больницу с сильнейшим отравлением. По официальной версии, он перепутал бутылку средства для прочистки труб с банкой сока. Однако поклонники артиста усомнились в этом и заподозрили кумира в неудачном пиар-ходе. В программе Дмитрия Шепелева Алибасов прошел детектор лжи. По слухам, Бари Каримович все-таки переборщил с алкоголем, но решил придумать более изящный повод для того, чтобы лишний раз напомнить о себе.

Instagram @alibasov_nana

«Это не я»: на чем попалась звезда сериала «Счастливы вместе»:

Автомобиль актрисы Натальи Бочкаревой остановили сотрудники полиции и обнаружили у нее запрещенные вещества. Несмотря на то, что момент задержания был зафиксирован на видео, и ролики моментально появились в сети, звезда сериала «Счастливы вместе» отрицала свою вину и уверяла, что в СМИ распространились фейковые новости.

Бочкарева обвиняется в преступлении по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Ей грозит штраф в виде 40 000 рублей или реальный тюремный срок.

Instagram @natalia_bochkareva

«Демоническая» свадьба Собчак и Богомолова

Скандальная свадьба телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым запомнится всем надолго. И вряд ли кто-то их в ближайшее время затмит! Торжество знаменитостей шокировало публику: танцы невесты на пилоне, после которых свадьбу покидают родственники жениха и приезд в церковь на катафалке. В итоге, режиссеру пришлось объясниться за произошедшее.

«Мы венчались в храме, где венчался Пушкин. Радостный гений. Черт и святой. Кощунник и страдалец. Хулиган и семьянин. Циник и романтик. Мы пришли в Дом, где нас приняли и благодарны этому Дому. Это было важно для нас. А вот что совсем не важно, — кто и как пытается представить наш выбор. Злятся злые. А мы любим и прощаем им их ненависть», — цитирует Богомолова издание.

Instagram @xenia_sobchak

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