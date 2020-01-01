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«Ее мучают боли»: здоровье звезды «Аншлага» в опасности

, 18:04 | Мия Субботина 56

По словам экстрасенса, Регина Дубовицкая не привыкла жаловаться и рассказывать о своих проблемах.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Бессменный руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая отпраздновала свой день рождения 31 декабря. Однако радостный праздник омрачает страшный диагноз: артистку мучают страшные боли, пишет «Дни.ру».

По словам таролога и экстрасенса Галины Янко, здоровье Регины Игоревны слабое.

«Здоровье Регины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решением было уйти с телеэкранов», — говорит эксперт.

Но эксперт отметила, что в новом году Дубовицкая порадует зрителей своим присутствием на сцене. Ее ожидает большой проект, в котором она станет сопродюсером. По словам экстрасенса, чтобы долгое время так активно работать, артистке нужно обязательно вести правильный образ жизни.

«Печально, но я вижу, что старость и закат жизни Регины Дубовицкой будет омрачен одиночеством и ощущением ненужности. Рядом с ней не будет сильного плеча, а она такой человек, который не может без любви жить. В молодости она очень сильно раздала себя, поэтому ей не хватило места и эмоций на семью, и аукнется», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг».

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