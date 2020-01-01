Собчак пригрозили судебным разбирательством за хамство

Ксения Собчак никогда не стеснялась в выражении мыслей — что на телевидении, что на собственном YouTube-канале. За длинный язык ведущую и ее друга — журналиста Анатолия Шария — намерен проучить оскорбленный адвокат Марк Фейгин. Мужчина уже подал иск о защите чести и достоинства, пишет «СтарХит».

По словам Анатолия, нелицеприятные слова прозвучали, когда он и Ксюша обсуждали Марка Фейгина в процессе и во время интервью. Шария утверждает, что оскорбленный Фейгин бесконечно направляет в суд исковые заявления, в надежде «выиграть» денежную компенсацию — обычно суммы не большие, от 50-200 тысяч рублей.

«В Литве он подал на меня в суд за то, что я именовал его не адвокатом, а юристом. Судьи угорали. Надеюсь, Ксения не будет обращать на этого дурака внимание! Кстати, статуса адвоката он лишен, остался не у дел, поэтому пытается хайпиться изо всех сил», — утверждает Анатолий.

Действительно, жалоба Марка последовала незамедлительно — с середины декабря мужчина требует у журналиста и ведущей несколько сотен тысяч рублей. Но пока оскорбленный так и не дождался правосудия.

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