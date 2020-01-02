Хлопок прогремел в жилом доме в Твери

В Твери произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. ЧП случилось ночью 2 января в Южном на бульваре Гусева, 19. Согласно предварительным сведениям, взорвался бытовой газ. В результате в одной из квартир на третьем этаже здания были выбиты окна.

В настоящий момент дом оцеплен, жителей эвакуировали. Их разместили в школе № 48. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадали два человека. О погибших информация не поступала.

Tvernews.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Магнитогорске почтили память 39 погибших при взрыве бытового газа.