  1. Пятый канал
  4. Хлопок прогремел в жилом доме в Твери

Хлопок прогремел в жилом доме в Твери

, 8:54 | Алиса Маркова 136

По предварительным данным, пострадали два человека.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

В Твери произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. ЧП случилось ночью 2 января в Южном на бульваре Гусева, 19. Согласно предварительным сведениям, взорвался бытовой газ. В результате в одной из квартир на третьем этаже здания были выбиты окна.

В настоящий момент дом оцеплен, жителей эвакуировали. Их разместили в школе № 48. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадали два человека. О погибших информация не поступала.

Tvernews.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Магнитогорске почтили память 39 погибших при взрыве бытового газа.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

9:39
Первые кадры последствий хлопка газа в жилом доме в Твери
9:30
«Нафтогаз» оказался «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
9:13
«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой
8:54
Хлопок прогремел в жилом доме в Твери
8:42
Чем лучше закусывать алкоголь и как бороться с похмельем на утро — советы врача
8:23
Звезда «Дома-2» потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона рублей

Сейчас читают

«Я могу с тобой спокойно стареть?» Галкин ответил на вопрос об измене Пугачевой
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков
Первый в России «лотерейный миллиардер» получит от выигрыша лишь 870 миллионов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]