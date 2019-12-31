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  4. В Магнитогорске почтили память 39 погибших при взрыве бытового газа

В Магнитогорске почтили память 39 погибших при взрыве бытового газа

, 17:26 | Сергей Зеленский Видео 23

Трагедия произошла ровно год назад — 31 декабря 2018 года.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 93

Ранним утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились перекрытия в подъезде, и погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и ребенок, находившийся под завалами 35 часов.

За чудесным спасением малыша Вани Фокина следила вся страна. В ночь перед обрушением он лежал в кроватке и был тепло одет, что и помогло ему выжить под завалами. Однако десятимесячный мальчик получил травму ноги, стоял вопрос об ампутации. К счастью, врачам удалось ее спасти.

Сегодня в годовщину трагедии в Кафедральном соборе Вознесения Христова в этом южноуральском городе прошла панихида по погибшим.

Очевидцы спустя год не могут оправиться от произошедшего. Жительница соседнего с обрушившимся дома Валентина Александровна рассказала, что взрывной волной вынесло все окна. По ее словам, первое, о чем она подумала, что началась война и на город сбросили бомбу.

Еще одна уроженка Магнитогорска поделилась, что в этой трагедии погибли близкие ей люди — подруга с супругом и двумя детьми, для одного из которых она была крестной. По ее словам, боль от утраты этой семьи совершенно не утихла.

Ранее в декабре глава МЧС Евгений Зиничев рассказал о реакции президента РФ Владимира Путина на сообщение о спасении Вани Фокина. Министр рассказал, что перед спасением мальчика доложил главе государства о низких шансах на обнаружение живых людей под завалами, так как на улице стоял почти 30-градусный мороз, однако глава государства высказал убежденность, что поиски необходимо продолжать.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 93
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