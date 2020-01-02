30 лет назад вышел «Один дома»: что стало с актерами фильма?

Американский рождественский фильм «Один дома» 1990 года о приключениях мальчика Кевина Маккаллистера, забытого родителями в пустом доме, популярен до сих пор. Однако, кому-то из исполнителей главных ролей комедия принесла удачу, а чью-то кинокарьеру загубила, пишет Wday.ru.

Маколей Калкин

globallookpress.com / 20th Century Fox, /Dave Bedrosian

Роль Кевина принесла актеру в десять лет «Золотой глобус» и гонорар в 100 тысяч долларов. Успех картины и повышенное внимание публики вскружило голову, но не Маколею, а его отцу — бывшему бродвейскому артисту Кристоферу Калкину. Папа юного дарования переквалифицировался в менеджеры и за следующий фильм «Моя дочь» с участием сына затребовал с продюсеров миллион долларов. С каждым новым проектом он требовал все большие и большие суммы и в итоге это привело к тому, что Маколея почти перестали приглашать в кино. Между родителями мальчика возник конфликт, который привел к разводу и Калкин-младший решил на время прервать кинокарьеру.

Оставив актерскую профессию, Маколей в 17 лет с согласия родителей женился на своей ровеснице и однокласснице актрисе Рэйчел Майнер. Спустя два года пара рассталась и Маколей встретил Милу Кунис, отношения с которой длились восемь лет. Однако и они не принесли ему счастья. После расставания со звездой у него началась депрессия и он чуть не покончил с собой. Инцидент сказался на его актерской карьере, ролей для Калкина стало все меньше. Он переключился на короткометражное кино, рекламу, озвучку, эпизоды в сериалах. Сейчас знаменитость завел страницы в социальных сетях, где публикует смешные видео и продает забавные сувениры. Личную жизнь мужчина не комментирует — ему приписывают роман с актрисой Брендой Сонг.

Киран Калкин

globallookpress.com /20th Century Fox, /Birdie Thompson

Младший брат Маколея в «Один дома» сыграл роль кузена главного героя — Фулера. В фильм он попал благодаря предприимчивому отцу, который чересчур сильно увлекся идеей разбогатеть. Но за своего наследника в этот раз он не требовал высоких гонораров. После знаменитой кинокартины, мальчик поучаствовал в комедии «Отец невесты», боевике «Некуда бежать», а в 1998 году сыграл главную роль в драме «Великан» с Шэрон Стоун. Актер сейчас востребован в кино и сериалах. Самыми успешными работами стали «Фарго» и «Наследники». Счастлив Кирон и в личной жизни, актер и его жена Джаз Шартон вместе уже семь лет, а в сентябре 2019 года у них родилась дочь Кинси.

Девин Рэтрей

globallookpress.com /20th Century Fox, /Dennis Van Tine

Актер снимался с детства и получал главные роли, но все изменилось, когда его пригласили на роль старшего брата Кевина Маккаллистера. Картина также принесла ему успех, однако теперь продюсеры видели в Девине только второстепенного героя. Сейчас актер продолжает сниматься в кино и сериалах. Также Рэтрей состоит в музыкальной группе «Маленький Билл и Бэклийцы», пишет песни, поет и играет на гитаре. Семьей актер не обзавелся, его самым близким человеком остается мама.

Джо Пеши

globallookpress.com /imago stock& people, /COVER Images

В рождественской комедии Пеши исполнил роль грабителя Гарри Лайма. На тот момент он уже был знаменит по фильмам Мартина Скорсезе «Бешеный бык» и «Славные парни». После выхода «Один дома» актеру стали поступать самые разные предложения, он активно снимался, однако в возрасте 56 лет объявил, что заканчивает карьеру актера и хочет заниматься музыкой, который увлекался с юности. Однако в 2019 году на экраны вышла картина «Ирландец», в которой Джо сыграл роль мафиози Рассела Буфалино. Принять участие в съемках фильма его уговорили Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро.

Дэниел Стерн

globallookpress.com /Dave Starbuck, /imago stock& people

Роль напарника Джо Пеши досталась комику Дэниелу Стерну и принесла ему успех: актер снялся в таких работах, как «Мальчишник в Лас-Вегасе», «Три дня на побег». Озвучил мультфильмы «Эй, Арнольд!», «Симпсоны», а также Стерн выступил режиссером нескольких сериалов. Кроме кино Дэниел увлекается изобразительным искусством и создает скульптуры из бронзы. Его творения украшают улицы и галереи в США.

В личной жизни у артиста также все хорошо: еще в молодости он женился на Лоре Маттос. Старшая дочь супругов Софи стала музыкантом, младшая Элла — медиком, а сын Генри — сенатором штата Калифорния.

Кэтрин О’Хара

globallookpress.com, imdb.com

После роли Кейт, мамы Кевина Маккаллистера, она проснулась знаменитой. Ее стали звать на разные проекты, такие как «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Пенелопа», сериалах «Американская семейка», «Клиент всегда мертв», «Байки из склепа». Сыграть главную драматическую роль ей так и не довелось, куда больше самой Кэтрин как актрисы оказался популярен ее голос. О’Хару начали постоянно приглашать озвучивать героев мультфильмов. Ее голосом говорят персонажи «Лесной братвы», «Братца медвежонка», «Семейки Аддамс», «Франкенвини» и многих других.

Свою любовь О’Хара встретила еще до картины «Один дома». На съемках фильма Тима Бертона «Битлджус» она познакомилась с художником-постановщиком Бо Уэлшем. В 1992 году пара сыграла свадьбу и воспитывает двоих сыновей.

Джон Херд

globallookpress.com /g90, belnovosti.by

Роль отца семейства Маккаллистеров Питера не принесла актеру популярности в Голливуде, но Херд стал востребованным на телевидении. Особенно часто его приглашали сниматься в сериалы. За роль коррумпированного полицейского в «Клане Сопрано» его номинировали на премию «Эмми».

В 2017 году Херд скончался от сердечного приступа. Никого из близких в тот момент не было рядом. Его обнаружили сотрудники отеля в Калифорнии, где Джон остановился на восстановительный период после операции на спине.

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