В российский прокат вышел фильм «Вторжение»

Фильм «Вторжение» Федора Бондарчука вышел в российский прокат. Сиквел картины «Притяжение» описывает происходящее спустя два года после событий первой ленты.

По сюжету, москвичка Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, поскольку она единственная была в контакте с пришельцем. Обнаруженные в ней сверхъестественные способности волнуют как землян, так и гостей из иного мира. Над планетой нависла угроза вторжения. Чтобы победить в столкновении с чужаками, главным героям нужно найти в себе силы остаться людьми. А любовь, верность и милосердие должны стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий.

«Картина посвящена дню сегодняшнему. Всем нашим проблемам. И тому, с чем мы каждый день сталкиваемся. Я говорю, в первую очередь, про технологии, которые окружают нас повседневно», — цитирует слова Бондарчука ТАСС.

В фильме раскрыта тема любви, прощения и сострадания, считает актер Александр Петров, сыгравший в фильме одну из главных ролей. Он порекомендовал зрителям после окончания фильма первым делом обнять и поцеловать любимого человека или хотя бы позвонить ему.

Мировая премьера «Вторжения» состоится 3 января. По словам режиссера, права на фильм уже проданы в ряд государств Европы, Прибалтики, Японию и другие государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве показали продолжение фантастического блокбастера «Притяжение».