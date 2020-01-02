Муж «поддержал» певицу Глюкозу на отдыхе

Певица Глюкоза радуется семейному счастью — в компании мужа Александра Чистякова она отправилась встречать Новый год на море. Звезда показала, чем занимается с супругом на солнечном пляже на новом снимке, который выложила в личный блог.

Стройное и подтянутое тело Натальи — результат упорных силовых тренировок и здорового образа жизни. Судя по всему, к спорту девушке удалось пристрастить и любимого мужа — знаменитость показала, как супруг поддерживает ее при занятиях йогой.

«Третий день поглощать оливье — это конечно хорошо, но йога-тайм никто не отменял», — написала певица.

Instagram @glukozamusic

Она поблагодарила Александра Чистякова за оказанную поддержку — девушка намекнула, что рада чувствовать сильное плечо супруга не только в совместных занятиях спортом, но и в семейной жизни.

Поклонники восхитились, как гармонично и красиво пара проводит новогодний отдых — некоторым фанатам певица помогла решиться начать год со спорта.

«Мои хорошие», — написала ведущая Ксения Собчак.

«С Новым годом! Успехов и всего самого хорошего!»;

«Оливье доела! Завтра пойду на йогу! Потренюсь! Хватит жрать!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глюкоза сразила подписчиков соблазнительным образом верхом на Infiniti.