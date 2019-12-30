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Глюкоза верхом на Infiniti сразила подписчиков соблазнительным образом

, 6:50 | Анастасия Игонина Фото 28

Сидя на капоте люксового автомобиля, артистка порассуждала о капризном московском климате.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза покорила сердца фолловеров роковым образом. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Наталья (настоящее имя певицы — Прим.ред.) сидит на капоте черной Infiniti. Певица позирует в total black образе: на Глюкозе черная кофта и леггинсы. Завершают образ черная кепка и такого же цвета лакированные сапоги на высоком массивном каблуке.

«Фото просто класс!»

«Шикарно.»

«Наталья, ты классная», — оценивают наряд звезды ее поклонники.

Instagram @glukozamusic

В тексте публикации певица рассказывает: она не жалеет о том, что в Москве до сих пор нет снега. По-весеннему теплый декабрь она считает лучшим подарком от природы. Многие фолловеры в комментариях признались, что тоже не любят холод и полностью разделяют мнение артистки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза пришла к врачу с бигуди на голове.

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