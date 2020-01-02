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  4. «Ангелок!»: Дочь Романа Абрамовича покрасовалась в смелом наряде

«Ангелок!»: Дочь Романа Абрамовича покрасовалась в смелом наряде

, 23:48 | Игорь Рязов Фото 574

Софья Абрамович показала подписчикам свои формы в коротком красном платье.

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Фото, видео: Instagram @sofiaabramov1ch

Софья Абрамович, 25-летняя дочь бизнесмена Романа Абрамовича, выложила на своей странице в Instagram фото в коротком красном платье. Снимки в полный рост позволяют рассмотреть ее формы.

«Тот самый раз, когда я попыталась скрепить волосы», — подписала на английском языке Софья одно из фото, на котором ее прическу растрепал ветер.

Instagram @sofiaabramov1ch

В комментариях дочери Абрамовича поклонники наперебой делают комплименты. Особенно подписчики выделяют цвет ее платья.

«Девушка в красном, помогите несчастным»;

«Красное вам к лицу»;

«Аж челюсть отпала у меня. Супер! София, ты ангелок!!!», — написали русскоязычные подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бывшей жене Романа Абрамовича. Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом, которое ей подарил греческий миллиардер.

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