«Ангелок!»: Дочь Романа Абрамовича покрасовалась в смелом наряде

Софья Абрамович, 25-летняя дочь бизнесмена Романа Абрамовича, выложила на своей странице в Instagram фото в коротком красном платье. Снимки в полный рост позволяют рассмотреть ее формы.

«Тот самый раз, когда я попыталась скрепить волосы», — подписала на английском языке Софья одно из фото, на котором ее прическу растрепал ветер.

Instagram @sofiaabramov1ch

В комментариях дочери Абрамовича поклонники наперебой делают комплименты. Особенно подписчики выделяют цвет ее платья.

«Девушка в красном, помогите несчастным»;

«Красное вам к лицу»;

«Аж челюсть отпала у меня. Супер! София, ты ангелок!!!», — написали русскоязычные подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бывшей жене Романа Абрамовича. Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом, которое ей подарил греческий миллиардер.