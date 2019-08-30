У Романа был крупнее! Бывшая жена Абрамовича похвасталась новым помолвочным кольцом с бриллиантом

Бывшая супруга российского олигарха Романа Абрамовича похвасталась помолвочным кольцом, которое ей подарил греческий миллиардер Ставрос Ниархос, пишет сайт KP.RU.

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Фотографию 38-летней невесты опубликовала на своей страничке в Instagram ее подруга — американская актриса Сара Фостер, дочь известного продюсера Дэвида Фостера. На ней Дарья стоит в обнимку с сестрой Сары Эрин, на безымянном пальце которой также сверкают бриллианты.

«Ничего кроме двух новоиспеченных невест, притворяющихся, что они очень рады друг за друга», — остроумно подписала снимок Фостер.

Бриллиант на руке Жуковой впечатляет размерами — видно, что грек старался удивить невесту. Подарок Ставроса хоть и хорош, но все же не сравнится с камнем, который в свое время преподнес невесте Абрамович. Жукова тогда красовалась поистине гигантским прямоугольным бриллиантом.

Слухи о помолвке Жуковой и Ниархоса муссировались с начала лета, однако только сейчас можно уверенно говорить о свадьбе.

Ранее рассказывал о несчастном американце, которого подняли на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца.