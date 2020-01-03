Кэти Перри об отношениях с Орландо Блумом: «Вытягиваем яд друг из друга»

Американская певица Кэти Перри откровенно рассказала об отношениях с британским актером Орландо Блумом, с которым они встречаются с 2016 года.

В то время артистка была в глубочайшей и затяжной депрессии, и перепробовала массу вариантов борьбы с душевным недугом. Она обращалась и к духовным практикам, и к специальным диетам, но ничто не мотивировало ее встать с кровати и радоваться жизни.

Все это продолжалось до тех пор, пока она не познакомилась с Блумом на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Они сразу нашли общий язык, а вскоре стали часто появляться вместе на вечеринках.

35-летняя Кэти утверждает, что у нее произошла переоценка жизни, и она стала гораздо серьезнее относиться к мнению и чувствам партнера.

«Любовь — это партнерство, дружба и способность быть для кого-то его абсолютным зеркалом. Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность», — призналась она индийской версии издания Vogue.

Депрессия больше не беспокоит певицу. По словам Кэти, тоска и апатия — проблемы, с которыми никогда не стоит мириться.

«Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу», — поделилась она.

Теперь она добавляет, что абсолютно счастлива со своим 42-летним избранником, а поклонники надеются, что в 2020 году они наконец поженятся.

Вместе с тем осенью 2019 года Орландо Блум заявил в одном из интервью, что пока не готов заводить с ней детей.