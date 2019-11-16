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  4. Орландо Блум не готов заводить детей с Кэти Перри

Орландо Блум не готов заводить детей с Кэти Перри

, 6:59 | Светлана Александрова 20

Актер готовится к свадьбе, но к вопросу отцовства собирается подойти ответственно.

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Фото, видео: Instagram @orlandobloom, @katyperry

Знаменитый британский актер Орландо Блум незадолго до свадьбы с певицей Кэти Перри заявил в интервью журналу Man About Town, что пока не готов заводить с ней детей. У Блума уже есть восьмилетний сын от предыдущего брака с моделью Мирандой Керр. Он признался, что хочет много детей, но намерен подойти к этому вопросу ответственно.

«Я очень хочу, чтобы у меня было много детей, хочу наслаждаться семьей и друзьями и, разумеется, моим сыном. Однако, когда я к этому приступлю, я должен быть уверен в том, что желаю этого всем сердцем, а не как многие легкомысленные романтики», — сказал актер.

Он также отметил, что уже был женат, развелся и не хочет повторять своих ошибок.

«Мы с Кэти стремимся, чтобы наши отношения были раз и навсегда. Мы это полностью осознаем. Она замечательная», — сказал Блум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 42-летний Орландо Блум и 35-летняя Кэти Перри обручились в День святого Валентина. Однако официального сообщения о дате свадьбы до сих пор не было. Предполагается, что она состоится в декабре.

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