Константин Меладзе признал Сергея Шнурова лучшим наставником в шоу «Голос»

Продюсер и композитор Константин Меладзе по итогам восьмого сезона шоу «Голос» назвал лучшим наставником проекта лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник», — проводит Teleprogramma.Pro слова Меладзе.

Такое высказывание идет вразрез с его предыдущими, так как он неоднократно критиковал известного петербуржца. Меладзе заявлял, что Шнурову якобы не удалось раскрыть потенциал некоторых членов своей команды.

В то же время именно рок-музыкант по итогам зрительского голосования был признан лучшим наставником, за что и получил специальный приз.

Как сообщал 5-tv.ru, победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал уроженец Кабардино-Балкарии Аскер Барбеков из команды Меладзе. За 28-летнего певца проголосовали 66,1% телезрителей.