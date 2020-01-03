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  4. Константин Меладзе признал Сергея Шнурова лучшим наставником в шоу «Голос»

Константин Меладзе признал Сергея Шнурова лучшим наставником в шоу «Голос»

, 1:14 | Сергей Зеленский Фото 72

Однако ранее продюсер критиковал рок-музыканта.

Фото: Instagram @shnurovs

Продюсер и композитор Константин Меладзе по итогам восьмого сезона шоу «Голос» назвал лучшим наставником проекта лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник», — проводит Teleprogramma.Pro слова Меладзе.

Такое высказывание идет вразрез с его предыдущими, так как он неоднократно критиковал известного петербуржца. Меладзе заявлял, что Шнурову якобы не удалось раскрыть потенциал некоторых членов своей команды.

В то же время именно рок-музыкант по итогам зрительского голосования был признан лучшим наставником, за что и получил специальный приз.

Как сообщал 5-tv.ru, победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал уроженец Кабардино-Балкарии Аскер Барбеков из команды Меладзе. За 28-летнего певца проголосовали 66,1% телезрителей.

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