Стало известно имя победителя восьмого сезона шоу «Голос»

Певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос». Об этом сообщает РИА Новости. В финале музыкального конкурса он выступил с песней Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и «Карточный домик».

Также за победу в шоу боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев. Победитель был определен с помощью СМС-голосования, которое проходило в прямом эфире. Аскеру Бербекову зрители отдали 66,1% голосов.

Зрительское голосование в шоу проводится по схеме «1 этап — 1 голос». Доход от голосования, отметили в пресс-службе конкурса, будет направлен на благотворительные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что номер подопечной Сергея Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители.