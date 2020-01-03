Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею в Чехии

Стали известны участники одной второй финала молодежного первенства мира по хоккею, который проходит в чешской Остраве. Оба матча пройдут 4 января.

В 17:00 на лед выйдут сборные России и Швеции, а через четыре часа — финские и канадские спортсмены.

По новым правилам мирового первенства сборные распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где сильнейший полуфиналист должен сразиться с самым отстающим, а второй — с третьим.

Россияне заняли шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы — первое, канадцы — второе, финны — пятое.

Финал молодежного ЧМ по хоккею и матч за третье место состоится 5 января.

Ранее президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк назвал главную ошибку сборной РФ на чемпионате мира среди молодежи.