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Владислав Третьяк назвал главную ошибку сборной РФ на чемпионате мира среди молодежи

, 0:54 | Алиса Маркова 98

Президент Федерации хоккея России прокомментировал выступление отечественной сборной на молодежном ЧМ по хоккею в Чехии.

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк высказал свое мнение насчет выступления российской сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

«Главные ошибки — это количество удалений. А так могу сказать, что у нас есть команда. Победы над Канадой и Германией позволили почувствовать уверенность. Самое главное для нас теперь — дисциплина. Сборная у нас неплохая, есть лидеры и есть те, кто забивает», — приводит слова Владислава Третьяка РИА Новости.

На групповом этапе в Остраве отечественная сборная победила дважды. Сначала российские хоккеисты одолели канадцев со счетом 6:0, а после немцев — 6:1. Далее последовали два поражения: матч с чехами завершился со счетом 3:4, а с американцами — 1:3.

В результате молодежная сборная России заняла третье место в группе B. В следующий раз наши спортсмены сыграют с командой из Швейцарии в одной четвертой финала.

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