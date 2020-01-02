Владислав Третьяк назвал главную ошибку сборной РФ на чемпионате мира среди молодежи

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк высказал свое мнение насчет выступления российской сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

«Главные ошибки — это количество удалений. А так могу сказать, что у нас есть команда. Победы над Канадой и Германией позволили почувствовать уверенность. Самое главное для нас теперь — дисциплина. Сборная у нас неплохая, есть лидеры и есть те, кто забивает», — приводит слова Владислава Третьяка РИА Новости.

На групповом этапе в Остраве отечественная сборная победила дважды. Сначала российские хоккеисты одолели канадцев со счетом 6:0, а после немцев — 6:1. Далее последовали два поражения: матч с чехами завершился со счетом 3:4, а с американцами — 1:3.

В результате молодежная сборная России заняла третье место в группе B. В следующий раз наши спортсмены сыграют с командой из Швейцарии в одной четвертой финала.