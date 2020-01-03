Австрия откроет генконсульство в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство Австрии откроется в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Диппредставительство решили открыть по предложению МИД РФ и обращению австрийской стороны. Генконсульство в Петербурге должно способствовать расширению дипломатических, научных, экономических и культурных связей между Россией и Австрией.

Уточняется, что консульский округ будет включать территории Карелии, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга.

Правительству Северной столицы рекомендовано выделить служебные и жилые помещения для создания генконсульства. Помещения можно сдать Австрии в аренду или продать. При необходимости Смольный также может выделить республике землю для строительства помещений.

В марте 5-tv.ru сообщал, что Австрия планирует открыть консульства в Петербурге и Новосибирске. Об этом глава МИД республики Карин Кнайсль сообщила после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.