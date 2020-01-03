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Австрия откроет генконсульство в Санкт-Петербурге

, 21:36 | Игорь Рязов 32

Решение об открытии нового диппредставительства в Северной столице приняли по предложению МИД РФ.

Фото: www.globallookpress.com © Adrian C. Nitu

Генеральное консульство Австрии откроется в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Диппредставительство решили открыть по предложению МИД РФ и обращению австрийской стороны. Генконсульство в Петербурге должно способствовать расширению дипломатических, научных, экономических и культурных связей между Россией и Австрией.

Уточняется, что консульский округ будет включать территории Карелии, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга.

Правительству Северной столицы рекомендовано выделить служебные и жилые помещения для создания генконсульства. Помещения можно сдать Австрии в аренду или продать. При необходимости Смольный также может выделить республике землю для строительства помещений.

В марте 5-tv.ru сообщал, что Австрия планирует открыть консульства в Петербурге и Новосибирске. Об этом глава МИД республики Карин Кнайсль сообщила после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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