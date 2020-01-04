Джиджи Хадид разделась для обложки новогоднего календаря

Американская супермодель 24-летняя Джиджи Хадид частично обнажилась для обложки новогоднего календаря. На фотографиях манекенщица предстала топлес — на ней были лишь кожаная кепочка и скини-джинсы. На предплечье знаменитости красовалась будто вытатуированная надпись «2020».

Джиджи Хадид поделилась снимками с фотосессии для календаря в Instagram. В публикации звезда поздравила подписчиков с наступлением Нового года.

«Желаю всем вам года света, радости, вдохновения, приключений и крепкого здоровья!» — написала супермодель.

Instagram @gigihadid

На Джиджи Хадид в соцсети подписаны более 51 миллиона человек. Поэтому публикация с откровенными фото быстро набрала более 1,2 миллиона отметок «мне нравится». В многочисленных комментариях поклонники восторгались красотой и изящностью кумира.

Джиджи Хадид родилась в Лос-Анджелесе и дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в 2014 году. В разное время топ-модель была лицом бренда Tom Ford, «ангелом» Victoria’s Secret и даже снималась для популярного календаря Pirelli.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джиджи Хадид посетила лагерь для беженцев в Бангладеш.