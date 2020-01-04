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  4. Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

, 4:52 | Ниса Мурзанаева Фото 170

24-летняя Стася Милославская отдыхает вместе с популярным актером на жарком курорте.

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Фото, видео: Instagram @milostasii

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской. Популярный артист публикует в Instagram кадры с живописными видами моря и пальм, в то время как его избранница размещает в соцсети откровенные фото с отдыха.

24-летняя Стася Милославская поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует топлес в бассейне. Актриса стоит у самой кромки воды и демонстрирует фотографу лишь оголенную спину и упругие ягодицы.

Instagram @milostasii

Поклонники Стаси Милославской высоко оценили откровенный снимок. Большинство предположили, что звезда отдыхает в Таиланде. В многочисленных комментариях фанаты хвалили кумира за идеальное подтянутое тело и раскрепощенность.

«Как были очень красивой, так и остались!»

«Опупенно!»

«Красивое фото!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Петров публично признался в любви Стасе Милославской.

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