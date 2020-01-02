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Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

, 6:21 | Светлана Александрова Фото 57

Слухи о том, что между артистами существует романтическая связь ходят уже около полугода, но верят в них по-прежнему не все.

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Фото, видео: Instagram @milostasii

Актриса Стася Милославская дала публике новую пищу для обсуждений, намекнув на романтические отношения с популярным актером Александром Петровым. На своей странице в Instagram 24-летняя восходящая звезда опубликовала снимок, на котором видны только вытянутые на диване ноги, но на них примостилась голова исполнителя главных ролей в фильмах «Текст» и «Гоголь» и многих других.

«Итогов года не будет», — подписала снимок Милославская, ничего не объясняя.

Сам Петров не оставил фотографию без внимания.

«Люблю тебя!» — написал он в комментариях.

instagram @ milostasii

Подписчики Анастасии отнеслись к увиденному по-разному. Одни поздравляют пару и называют фото «очень милым», другие уверены, что это все показуха и не имеет ничего общего с действительностью.

«Это и есть один милый итог».

«Пиар, пиар, пиар… смешно».

«Можно тут вспомнить про то, что „каждой в этой жизни нужен Петров“?»

«Ой, Стась, можно не делать уже вид, что это твой парень?» — иронизируют пользователи.

В конце лета, как писал 5-tv.ru, поклонники обнаружили, что Стася Милославская и Александр Петров побывали на одном и том же итальянском курорте и сделали далеко идущие выводы. 30-летний актер и 24-летняя артистка сыграли супругов в картине «Стрельцы», которая выйдет на экранах весной 2020 года, и, как говорят, очень сблизились на съемочной площадке. Однако гуляющие уже несколько месяцев слухи о романе они никак не комментируют.

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