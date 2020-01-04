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Samsung представила два новых смартфона

, 5:19 | Ниса Мурзанаева Видео 20

Galaxy S10 Lite и Note10 Lite можно будет приобрести в России уже в середине января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jyoti Kapoor

Южнокорейская компания Samsung презентовала два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Об этом сообщает РИА Новости.

Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным (12 мегапикселей), стандартным (48 мегапикселей) и макрообъективом (пять мегапикселей). «Мощность» фронтальной камеры — 32 мегапикселя. Гаджет обладает шестью или восьмью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной.

Стоимость Galaxy S10 Lite на российском рынке составит почти 50 тысяч рублей.

Note10 Lite «похвастается» камерой со стандартным, широкоугольным и телезум-объективами, разрешение которых составляет 12 мегапикселей. «Фронталка» — 32 мегапикселя. Стоимость смартфона в России составит порядка 34 тысяч рублей.

Россияне смогут приобрести Galaxy S10 Lite и Note10 Lite в середине января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что складной смартфон Samsung Galaxy Fold начали продавать в России.

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